Settimana della legalità, ospite Tina Montinaro

In occasione della 28esima Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo) il comune di Persiceto ospiterà due eventi: domani, si terrà "Il giorno che divenne memoria" incontro con Tina Martinez Montinaro (foto), vedova di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone e venerdì incontro pubblico con Vincenza Rando, senatrice della Repubblica. Il Comune ha organizzato i due eventi in collaborazione con la Regione, Unione Terred’acqua, Avviso Pubblico e Istituto di Istruzione Superiore Archimede. Si parte, dunque, domani alle 19 in Municipio con "Il giorno che divenne memoria", incontro con Tina Martinez Montinaro, presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici che dialogherà con Stefania Pellegrini, professoressa ordinaria presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche. Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla Legalità Alessandra Aiello porteranno i saluti istituzionali. Oltre a essere la vedova di Antonio, caposcorta di Falcone, Tina Montinaro è anche la presidente dell’associazione Quarto Savona Quindici, nome in codice della macchina di servizio con cui suo marito scortava il giudice. L’associazione nasce con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della strage di Capaci del 1992, "trasformando il dolore in azioni concrete". Venerdì, alle 19.30 un consiglio comunale aperto con la della senatrice Rando, ex vicepresidente di Libera. Saranno presenti alcuni studenti che hanno partecipato ai campi di impegno e formazione sui beni confiscati.

z.p.