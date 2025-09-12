Settimana della mobilità, il programma completo. Tagliando alla Città 30: il progetto ai raggi X

Torna la Settimana europea della mobilità. ‘Mobility for everyone’ è il tema scelto quest’anno dalla Commissione europea: "Un invito a costruire una mobilità accessibile, sostenibile, sicura ed equa", spiega il Comune, che promuove l’iniziativa assieme alla Città metropolitana. Ad organizzare la rassegna è la Fondazione IU Rusconi Ghigi con la partecipazione e il sostegno di Bomob, Trenitalia Tper e Tper.

"Abbiamo fatto un lavoro molto importante con le associazioni per il superamento della disabilità e con quelle legate alla Consulta della bicicletta – afferma l’assessore Michele Campaniello –. E i numeri ci stanno dando ragione, visto che stiamo assistendo a una progressiva riduzione del traffico in città e parallelamente a un incremento dell’uso della bicicletta, che solo nel primo semestre del 2025 è stato del 19%. Cresce anche il bike sharing, che quest’anno ha registrato un vero e proprio boom: oltre il +119% sul 2024".

Un appuntamento per il quale "anche quest’anno Comune e Città metropolitana lavorano assieme, perché la mobilità non si può fermare ai confini comunali", sottolinea Simona Larghetti, delegata alla Mobilità sostenibile di Palazzo Malvezzi. Il programma della Settimana europea, da martedì al 22 settembre, prevede circa 40 iniziative tra la città (protagonisti in particolare gli spazi di ExDynamo e Filla) e il territorio metropolitano. Tra gli appuntamenti, venerdì prossimo, anche un momento di informazione e dibattito sull’avanzamento del progetto ‘Città 30’. Giornata clou quella di domenica 21 con il Villaggio della mobilità allestito alla Montagnola. E sempre il 21 ecco il ‘Bicipolitana bike day’: gruppi di ciclisti confluiranno da diverse zone della provincia verso la Montagnola e da lì partirà "una pedalata allegra e festosa per tutta la città", spiega Antonella Tampellini, presidente di Fiab.