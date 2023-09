Settimana europea della mobilità, maxi-evento sul Crescentone

Città 30 e sicurezza saranno protagoniste della Settimana europea della mobilità, che a Bologna si apre domani fino a venerdì 22. Tema principe – spiegano l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli (foto) e la consigliera di Coalizione civica Simona Larghetti – è la “Save energy”, con focus sulla sostenibilità ecolologica. In primo piano, quindi, Bologna Città 30, la bicipolitana e la rete ciclabile urbana. Evento clou domenica pomeriggio con un maxi evento sul Crescentone, per un giorno ‘piazza della mobilità’, con postazioni per marchiare le bici, una ciclofficina per le riparazioni e attività dimostrative.

"Il nostro progetto di Città 30 nasce da una voglia e da un bisogno di maggiore sicurezza sulle strade", spiega Orioli. Sulla Città 30 per saperne di più, l‘appuntamento è per lunedì alle 17.30 in Sala Borsa per il convegno internazionale in cui si farà il confronto con le strategie adottate nelle altre città Ue.

Domenica appuntamento anche con Bicipolitana bike day, una biciclettata per le vie della città, martedì, invece, sempre in Sala Borsa, sarà presentato il Piano metropolitano per la sicurezza stradale.

"Domenica è il giorno di punta della Settimana europea della mobilità con realtà e associazioni che promuovono un modo diverso di spostarsi", conclude la consigliera delegata della Città metropolitana alla Mobilità ciclistica, Simona Larghetti.