Settimana della salute a Bologna, screening gratuiti e consigli dei medici: dove e quando

Bologna, 16 maggio 2025 – Salute e prevenzione verranno celebrate con un vero e proprio festival che si svolgerà dal 19 al 24 maggio tra Bologna e Casalecchio di Reno.

Una manifestazione, tra scienza e divulgazione, che apre le porte alla popolazione, di tutte le età con un programma che prevede convegni ed eventi dedicate all’informazione e alla sensibilizzazione sui corretti stili di vita e sane abitudini alimentari, con una particolare attenzione ai più giovani.

Gli esperti

Mercoledì 21 maggio, alle 17, nell’ambito dell’incontro ‘Un nuovo Patto per la salute tra istituzioni e cittadini. Il valore della Prevenzione’ , nella sala teatro della Casa di Quartiere Montanari (via di Saliceto 3) si terrà una tavola rotonda alla quale partecipano, tra gli altri, Giovanni Rezza, epidemiologo, ex direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute e già dirigente di ricerca dell’istituto Superiore di Sanità.

Presente all’evento anche Silvio Garattini, oncologo, ricercatore italiano, farmacologo di fama mondiale, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’.

Al dibattito prenderanno parte anche i principali nomi della Sanità emiliano-romagnola, quali Stefano Urbinati direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale Bellaria e Gaetano La Manna, direttore dell’Unità operativa di Nefrologia, dialisi e trapianto, Policlinico di Sant'Orsola.

Esami gratuiti e cooking show

Lo slogan del festival è ‘La buona salute comincia dalla prevenzione’ con la possibilità per tutti i cittadini, venerdì 23 maggio al Gran Reno Centro Commerciale di Casalecchio di Reno, di sottoporsi gratuitamente a screening per la prevenzione del diabete, screening audiometrico e del benessere oculare.

Per quanto riguarda l’educazione alimentare, altro aspetto fondamentale della prevenzione, saranno organizzati cooking show all’interno del centro commerciale.

Il Festival della Salute è organizzato in collaborazione con i comuni di Bologna e Casalecchio di Reno in collaborazione con il Dipartimento prevenzione della Ausl di Bologna che sottolinea come “l’obiettivo della manifestazione sia quallo di diffondere maggiore cultura e maggiore consapevolezza nei cittadini, promuovendo e tutelando il bene più prezioso quale è la salute”.

“Il Festival vuole essere strumento di promozione, informazione e conoscenza, finalizzato alla promozione della salute ed alla modifica di comportamenti inadeguati che favoriscono l’insorgere di malattie quali l’obesità, di grande rilevanza epidemiologica oltre che piaghe sociali sempre più diffuse – proseguono i medici dell’Azienda Usl – . Le parole chiave sono prevenzione, cura, fragilità dove un atteggiamento propositivo delle persone rimane indispensabile. Ci auguriamo una grande partecipazione da parte dei cittadini che saranno ben accolti in tutti i momenti del Festival”.