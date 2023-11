Settore edile, si assume capo cantiere full time

GBM Soc. Coop è alla ricerca di una figura che dovrà coordinare le squadre operative (impiantisti elettrici e termo idraulici), seguire il corretto andamento del cantiere sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto della sicurezza, avvalendosi del supporto dell’ufficio tecnico aziendale e svolgendo il ruolo di interfaccia aziendale in cantiere. È richiesta esperienza nel ruolo di almeno tre anni. Il candidato dovrà essere in grado di utilizzare il pacchetto Office e Autocad e dovrà possedere buone capacità comunicative e relazionali. È richiesto il possesso della patente B. La figura ricercata è inoltre preferibilmente auto-munita ed in possesso di attestati di formazione di sicurezza sul lavoro. Preferibile il possesso del Diploma Tecnico di scuola superiore o Laurea ad indirizzo. Il cantiere si trova tra Bologna e Granarolo dell’Emilia. È offerto un contratto a tempo determinato, mentre l’orario di lavoro è full-time.