Settore pulizie, sos personale "Ci mancano dieci operatori"

La mancanza di personale non affligge soltanto bar e ristoranti, ma mette in difficoltà anche le aziende di servizi.

"Non si trovano persone disposte a lavorare nel settore delle pulizie", afferma Gianluca Giusti, direttore generale di Ambienta Servizi, società specializzata in pulizie – civili e industriali – sanificazioni, cura del verde e facchinaggio. "Facciamo formazione interna – spiega Giusti – ma facciamo fatica a reperire anche personale non formato". Al momento, "siamo sotto di una decina di operatori".

Sul piatto dei nuovi assunti nel settore pulizie, Ambienta mette "l’applicazione del contratto, incentivi, welfare aziendale e premi per obiettivi". Ma i colloqui vanno quasi deserti. "Non arrivano curricula, neppure chiedendo alle agenzie interinali. E capita anche che chi firma il contratto non si presenti già il primo giorno di lavoro".

Secondo Giusti, il mondo è cambiato con l’introduzione del reddito di cittadinanza. "Prima non avevamo mai avuto problemi di mancanza di personale disponibile – assicura –. Oggi chi si presenta spesso percepisce il reddito di cittadinanza e senza vergogna dice ‘vengo, ma solo se mi pagate in nero’".

Nel settore pulizie i contratti sono quasi tutti part time, con orari frammentati (si lavora quando gli uffici sono chiusi: mattina presto, pausa pranzo o sera) e sedi di lavoro diverse. Condizioni di lavoro non per tutti agevoli. "Ma – ripete Giusti – mai avevo visto una crisi di reclutamento come questa".

In un periodo in cui "non possiamo certo permetterci di rifiutare le commesse", Ambienta ha creato una rete di impresa "per garantire il lavoro ad aziende piccole con cui possiamo coprire i ‘buchi’ di personale".

Soffre molto meno il settore del facchinaggio (traslochi civili e industriali), che offre ai dipendenti un orario di lavoro continuo di otto ore e condizioni meno variabili rispetto al mondo delle pulizie.