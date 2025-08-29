Seun Kuti, musicista ribelle: "Ho iniziato ascoltando papà Fela"

Figlio di Fela Kuti, il musicista e attivista nigeriano che ha inventato negli anni ’70 l’afrobeat, facendo della capitale Lagos un riferimento internazionale della musica afro americana d’avanguardia, Seun Kuti segue le orme del padre. Sia creativamente, che con l’impegno sociale nel partito di opposizione Movement of the People, fondato proprio da Fela. Il musicista sarà questa sera al Festival Sun Donato (Giardini Parker Lennon, alle 21,30) per presentare dal vivo il suo nuovo album, Heavier Yet (Lays The Crownless Head), prodotto da Lenny Kravitz. Ingresso gratuito.

Seun Kuti, ricorda il momento nel quale ha deciso che avrebbe fatto il musicista, come Fela?

"Certo. Ero con mio padre a New York, nei camerini dell’Apollo Theatre ad Harlem. Lui aveva appena finito un concerto ed era pieno di dollari contanti, circondato da ammiratori. E lì sono andato da lui e ho detto: ’Papà anche io voglio fare il musicista’. Ricordo il fermento, la frenesia, mi sembrava tutto un gioco, tutto magico".

Quale messaggio vuole veicolare con la sua musica?

"La mia musica è ribelle. È contro l’oppressione, contro chi vuole controllare le nostre menti al servizio del capitalismo, l’unico Dio in cui la nostra società crede e che va oltre ogni religione. Abbiamo poco tempo per liberare la nostra mente e questo ci porta a non avere spazio per la riflessione. Andiamo tutti verso la stessa direzione che è quella del consumo. La mia musica vuole essere un momento di rottura in quelle giornate spese a produrre e consumare creando uno stimolo alla riflessione".

La musica ha un ruolo nel cambiamento della società?

"Mio padre diceva: ’La musica è un’arma’. Io ho aggiunto: ’Certo, ma non è la battaglia’. Deve servire a ispirare le menti ma può farlo solo in una società che è pronta ad accogliere certi messaggi. Serve che non ci siano politici corrotti, giornalisti che non dicono la verità, avvocati e giudici che non incriminano senza un reale motivo. La musica è sempre più inglobata in un sistema capitalistico che tende a favorire ciò che è frivolo. La sfida è tenere duro, sperando in tempi migliori".

Come definirebbe l’afrobeat? "È quel genere in cui le radici della musica tradizionale nigeriana, incontrano il jazz. Mio padre arriva a quella fusione dopo essere stato in Inghilterra e negli Stati Uniti. È un genere che raccoglie le esperienze della gente africana. È verità. Negli ultimi anni mio padre voleva andare oltre, pensando all’afrobeat come una musica da orchestra, arricchita da più strumenti".

Che rapporto si è instaurato con Lenny Kravitz?

"È stato una vera e propria luce. Dal primo momento, quando gli ho fatto ascoltare i provini dell’album, è rimasto entusiasta. È venuto a un mio concerto a Parigi per capire come suonava la mia band per prepararsi alle sessioni in studio. Abbiamo passato oltre una settimana insieme a registrare questo album. Lui era lì per darmi delle indicazioni ma era anche pronto ad ascoltare il mio punto di vista. È stato molto intenso".

Lei ha riorganizzato il partito che Fela aveva fondato. Con che obiettivi?

"Quando Fela ha fondato il partito, era circoscritto al nostro territorio. Il nostro movimento, invece, ha tanti iscritti in tutto il mondo e questo mi fa capire che c’è molta consapevolezza rispetto a quello che accade in Nigeria. È tutto molto controverso. I nostri politici dicono che non c’è più corruzione in Nigeria. Allora perché tanti vogliono andare via da lì? Noi rappresentiamo il malessere che cercano di nascondere ma che invece è vivo e che ha bisogno di una voce".