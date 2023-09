Sew-Eurodrive sbarca a Borgo Panigale Il centro tecnologico entro il 2026

Un investimento di oltre 30 milioni al fine di realizzare a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, un centro tecnologico che opererà per diversi settori produttivi: dall’alimentare al tabacco dalla logistica all’automotive.

A sostenerlo sarà la multinazionale tedesca Sew-Eurodrive – attiva nel campo dei sistemi di automazione per tutti i principali settori industriali – i cui vertici mercoledì hanno presentato al presidente della Regione, Stefano Bonaccini e all’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, l’investimento già approvato dalla società e il progetto elaborato per la costruzione del centro da parte di Archilinea. In base al piano stilato dal gruppo entro il 2026 sarà operativo, a Borgo Panigale, uno stabilimento che sorgerà su un’area di 14mila metri quadrati, una Drive Academy e laboratori per ricerca e sviluppo con oltre 80 occupati. L’azienda opererà nel campo delle soluzioni per l’automazione e la meccanica con particolare riferimento a soluzioni green e digitali.

"Il fatto che la scelta sia caduta sull’Emilia-Romagna – osservano Bonaccini e Colla – ci rende orgogliosi degli investimenti fatti, puntando sulla qualità. A partire dal Tecnopolo che vede insieme università e imprese, i saperi e le professionalità che qui si possono trovare". L’Emilia-Romagna, dice Hans Krattenmacher, manager dell’azienda tedesca, "offre un contesto di eccellenze sia tecnologiche che culturali".