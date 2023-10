Sex workers, presidio-lampo dei Radicali: "Tutele e diritti alle lavoratrici del sesso"

Far suonare le sveglie (degli smartphone) per celebrare "un anno sprecato tra provvedimenti populisti e inefficaci, un anno di diritti negati". È l’iniziativa dei Radicali che ieri a Bologna e in altre 5 piazze italiane, hanno lanciato un flashmob per sostenere alcune leggi di iniziativa popolare. In piazza Maggiore la mobilitazione era dedicata alle sex workers: "Il lavoro sessuale va depenalizzato e riconosciuto come indipendente, così da riconoscere tutele e diritti"