Gennasi

Un restyling soft, il minimo indispensabile, gradito al sindaco Lepore, oppure la costruzione di un impianto nuovo, altrove, contemplata dalla società rossoblù. Sfida all’ultimo stadio.

LA PARTITA

Sabato al Dall’Ara si esibirà la squadra di Fabregas, che alla prima di campionato ha surclassato la Lazio. E iI Bologna Como è messo?

LE GEMELLE

A 83 primavere le signore Maria Pia e Maria Teresa Rossi si divertono e divertono il prossimo a sfornare deliziosi, godibili, rilassanti video su TikTok, forti di trentamila follower e sei milioni di ‘like’. Social, che donne.

IL VETERANO

Di nuovo in manette un algerino di 73 anni che continuava imperterrito a spacciare cocaina nonostante fosse agli arresti domiciliari in un appartamento Acer di via Agucchi. A naso, non la smetterà mai.

BINARIO 18

Chissà se la disavventura a lieto fine della bambina dimenticata dai genitori alla stazione dell’Alta velocità, venerdì scorso, avrà ripercussioni sulla sua psiche, poverina. Quanto a papà e mamma (un tantino distratti, nella circostanza), per fortuna non risulta che abbiano dimenticato i bagagli.

CICCHE

In centro e in periferia gli operai di Hera e Comune stanno rimuovendo gran parte dei cestini cilindrici dotati di posacenere che vennero installati qualche anno fa. Troppi rifiuti abbandonati per strada, la motivazione. Un progetto in fumo.

AL MARCONI

Di notte l’aeroporto resterà chiuso fino al 30 settembre per lavori di manutenzione. Dalle 23,55 alle 5,55 nessun decollo, nessun atterraggio. Nessun boato. Al Navile fanno fatica a credere che sia tutto vero. Sonno o son desto?