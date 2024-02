Sfida salvezza Vtb ok con Tresoldi e Tellaroli

Fcredil Bologna

3

Costa Volpino

2

(25-13, 22-25, 25-18, 26-28, 20-18) VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 15, Fiore 14, Lotti 15, Tresoldi 17, Neriotti 20, Saccani 2, Laporta (L1); Tellaroli 4, Bongiovanni. Non entrate: Bovolo, Rossi, Del Federico, Taiani (L2). All. Alberti.

PALLAVOLO CBç COSTA VOLPINO: Agbortabi 7, Dell’Orto 4, Mazzoleni 15, Ebatombo 9, Lancini 18, Vicet Campos 8, Gay (L1), Pacchiotti (L2); Green, Agazzi, Boshnakova 5, Ghezzi 1, Rossi 5. All. Cominetti.

Arbitri: Stellato e Magnino.

Conquista due punti, Bologna: ma ne butta uno nel cestino, nella sfida salvezza con Costa Volpino: avanti 2-1, 10-3 e 19-14 nel quarto set, si fa trascinare al tie break dopo aver sprecato 4 match point. Il lieto fine arriva comunque e non è banale, con Tresoldi e Tellaroli a inchiodare a terra i punti decisivi nel punto a punto. Non è banale soprattutto perché il successo arriva altermine di una settimana che ha fatto registrare le dimissioni di coach Andrea Zappaterra, non sentiva più di avere il polso della situazione in mano con parte del gruppo.

Si riparte con Alberti in panchina e con un quintetto blindato. Il tecnico non cambia nulla fino al quinto set, puntando su Saccani, Fiore, Ristori, Lotti, Tresoldi e Neriotti, chiaro segnale di gerarchie ristrette alle senatrici. Rispondono presente soprattutto Virginia Ristori, Livia Tresoldi e Camilla Neriotti, con il contributo in seconda linea del libero Rebecca Laporta. Ma nel quinto set arrivano pure punti fondamentali da Tellaroli, che subentra e mette a terra palloni pesantissimi nel 20-18 finale, dopo che nel quarto set errori ed ace subiti avevano fatto segnare la rimonta di Costa Volpino.

Ha tremato, la Fcredil. Ma ha risposto presente nel finale. Serviva una dimostrazione di presenza, di carattere e servivano punti: perché nella pool salvezza è vietato sbagliare, a maggior ragione contro la terzultima. A maggior ragione in virtù del ko di Melendugno. Bologna sale al quarto posto in classifica, in zona salvezza (retrocedono le ultime 5), in vista di tre trasferte consecutive: aspettando segnali di crescita da Fiore e Lotti e da un gruppo che evidentemente ha subito il colpo, bene così.

Le altre gare: Sirdeco Volley Pescara-Orocash Picco Lecco 0-3, Narconon Volley Melendugno-Valsabbina Millenium Brescia 1-3, Volley Hermaea Olbia-Volley Soverato 2-3, Nuvolì Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 3-2.

La classifica: Valsabbina Millenium Brescia 32; Trasporti Bressan Offanengo 27; Orocash Picco Lecco 22; Vtb Fcredil Bologna 21; Narconon Volley Melendugno 20; Volley Soverato 19; Volley Hermaea Olbia 16; Pallavolo Cbl Costa Volpino 14; Nuvolì Altafratte Padova 13; Sirdeco Volley Pescara 1.