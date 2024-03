Sfida tra campioni sul green del Golf Club

Il ’Le Fonti’ e le Terme assieme per un weekend di grande golf. Si svolgerà il 28 e il 29 marzo la gara nazionale intitolata alle Terme, patrocinata dal Comune. Si tratta di un evento di grande rilevanza visto che la gara sarà valida per il ranking nazionale e che vedrà la partecipazione di 140 tra i migliori giocatori e giocatrici dello Stivale.

Per misurare il prestigio raggiunto in 25 anni dal ’Le Fonti’ bastano i numeri di questo 2024, con il club di viale Terme che ha ricevuto dalla Federazione Italiana Golf l’assegnazione di ben 7 tornei nazionali.

"E’ un motivo di grande orgoglio -dice il presidente Ivano Serrantoni- essere stati prescelti per ospitare questi tornei nazionali in questo anno di ripresa dopo gli eventi alluvionali di maggio che hanno causato alcuni danni al percorso i cui lavori di recupero sono in via di ultimazione".

A benedire l’appuntamento di fine marzo è anche Stefano Iseppi, ad della società Terme di Castel San Pietro: "Un’occasione per valorizzare la qualità dei nostri percorsi di cura e prevenzione naturali, grazie alle ottime e pregiate qualità delle nostre acque termali. Sia che ci si avvicini alle Terme di Castel San Pietro per una riabilitazione mirata, sia che si desideri migliorare il proprio respiro e le proprie prestazioni, il nostro sistema integrato con l’Anusca Palace Hotel risponde a queste esigenze, offrendo una soluzione unica per tutti gli atleti".