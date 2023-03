Sfida tra Comuni ‘plastic free’ Bologna in lizza per la vittoria

Le Due Torri ospiteranno domani la premiazione nazionale dei ‘Comuni Plastic Free’ dove verranno premiate le città più ecologiche italiane. Oltre 360 città in tutto il bel Paese hanno avanzato la loro candidatura, ma solo 68 hanno superato la valutazione del comitato interno in merito a cinque pilastri: lotta agli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus. In Emilia-Romagna i luoghi che si sono qualificati al round finale sono Ferrara, Terre del Reno, Sasso Marconi, Castellarano e la stessa Bologna.

A ogni Comune verrà dato un attestato di virtuosità a seconda del livello d’impegno, ma sono pochi i rappresentati che torneranno a casa con il trofeo a forma di tartaruga marina. Oltre alla cerimonia, che avverrà alle 9 presso il palazzo Re Enzo, è in programma anche il ‘Festival del Sarà’ con momenti di riflessioni incentrati sul tema etico della sostenibilità ai quali parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, analisti, imprenditori e manager.

Il primo dibattito sarà alle 15 dove si parlerà di crisi energetica, guerra e cambiamento climatico con il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, l’assessore alla Cultura dell’Emilia-Romagna, Mauro Fellicori, il Rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari, la conduttrice di Agorà su Rai 3 Monica Giandotti, il direttore della rivista geopolitica ‘Domino, Dario Fabbri e il presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano.

Bologna si impegna da anni all’implementazione di iniziative volte alla pulizia e l’economia circolare, come il progetto ‘La piazza è scolastica’, organizzata dal Comune e la Fondazione Innovazione Urbana che prevede di pedonalizzare un’area di 700 mq, e Pratello Plastic Free, azione di quartiere realizzata insieme ai giovani del circolo di Legambiente. Secondo la classifica di Ecosistema Urbano 2022, Bologna è al 24° posto tra i capoluoghi più green d’Italia.

Nicola Maria Servillo