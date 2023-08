Sfida tra squadre per ’Lizzan Matto’ Venerdì sera torna in scena "Lizzan Matto", la rassegna di giochi goliardici che vede diverse squadre sfidarsi a Lizzano. La serata inizia con la sfilata per le strade e si conclude in Piazza Marconi. Un'occasione per riscoprire la storia di una comunità cristiana che diede vita al primo villaggio.