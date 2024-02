Sfida tra studenti sul supercalcolo. Vincono le scuole Aldini Valeriani

Una sfida tra gli studenti degli istituti superiori dell’intera regione, nei campi dell’intelligenza artificiale, dei big data e del supercalcolo, ragionando sulla applicazione di questi modelli nel mondo culturale e scientifico. Tra le otto squadre partecipanti, a vincere è stato il team delle scuole Aldini Valeriani, con gli allievi Cristian Di Nicola, Leonardo Florenzano e Massam Zohaib. La cornice del progetto è stata la sede dell’Assemblea legislativa. I 25 allievi e allieve di Bologna e di Cesena si sono sfidati realizzando un codice da testare sul supercomputer Leonardo, collocato nel Tecnopolo, che "ci offre la possibilità di uscire dalla logica dell’oligopolio delle grandi multinazionali dei dati – commenta Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa –, per permettere alle aziende locali e ai nostri talenti di utilizzare i volumi di calcolo di una macchina che non ha rivali in Europa".

La giornata è stata organizzata da Cineca, Infn e Cmcc, che hanno voluto mostrare ai più giovani, ai dottori del domani, le potenzialità dei supercomputer. "Facciamo capire ai ragazzi cosa sono i supercomputer e cosa si fa con questi – spiega Caterina Caravita, ricercatrice di Cineca –, mostrando i settori della ricerca scientifica che ne hanno necessità e che li utilizzano".