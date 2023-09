Sfila la moda Centergross E arriva il Fashion festival

di Benedetta Cucci

Sfila all’Arena del Sole, domenica, la moda ‘made in Centergross’ che apre, come da cinque anni a questa parte, la stagione delle passerelle fashion. Ma il sogno grande, dalle parti di Funo, è quello di portare in città un Fashion Festival, un grande evento che coinvolga negozi e luoghi di ospitalità, facendo dello shopping un grande teaser turistico e un propulsore culturale, magari già da gennaio 2024. Lo anticipa Roberto Corbelli, direttore artistico di ‘Winter Melody Centergross’ - questo il nome dell’evento di domenica - che propone una selezione di undici brand consapevoli di quanto sia importante lo status di player internazionale della moda proprio del Centergross.

Sfilano, proponendo stile per uomo, donna e curvy, ADM Revolution, Angela Davis, Angela Mele Milano, Gil Santucci, J.B4, Karl Mommoo Homme, Keira Alberto Cacciari, King Kong, Nous Live Fashion Man, Sophia Curvy e Souvenir. E si tratta di una passerella speciale, perché i capi che protagonisti sono quelli delle collezioni autunno-inverno 2023-24, quelli che si potranno indossare subito, all’indomani dell’evento, e non fra 6 mesi, come succede solitamente nell’ambito della moda. "Non si tratta solo di una risposta veloce a una domanda – commenta Piero Scandellari, presidente di Centergross –, ma di un modo responsabile, più contemporaneo e soprattutto ecologico di concepire la produzione fashion". E aggiunge: "La moda made in Centergross è pienamente sostenibile perché risponde alla domanda di buyer e consumatori: ovvero, si produce solo quello che si vende, nulla di più. Una virtù di grande valore in un momento in cui il sistema e, in particolare, alcuni grandi brand, sono sotto accusa per il disastro ambientale causato proprio dall’eccesso di produzione il cui invenduto finisce in enormi discariche senza controllo, dislocate sul pianeta. Per non parlare poi dello sfruttamento di manodopera a basso costo senza il rispetto di alcun diritto". I marchi di Winter Melody, star del pronto moda, producono i loro capi in Italia e per lo più in Emilia-Romagna, un grande valore aggiunto per celebrare una regione protagonista da sempre in questo settore: ecco perché il mood della serata sarà impregnato di immaginario legato a Bologna e all’Appenino.