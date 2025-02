Sfilano i carri, ecco il Carnavale

Centro chiuso al traffico oggi a Casalecchio dove con la regia della Pro loco dalle 14 è in programma la sfilata dei carri allegorici trainati dai trattori che percorrerà più volte il tragitto tra via Porrettana, via Marconi e via Pascoli. Quattro i carri da Pianoro che faranno posto ai bambini e ai loro accompagnatori nella formazione del corteo custodito dai volonari. In prima linea percussionisti che apriranno la sfilata che si concluderà in piazza del Popolo dove alle 16,30 il carnevale continua nel teatro Betti con lo spettacolo di Balloon adventures del Collettivo clown.