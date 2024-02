Sfilata di carri e maschere per il ’Caldevale’ dei commercianti

Prima edizione di Caldevale, la festa di Carnevale curata dall’Amministrazione Comunale di Calderara in collaborazione con il Nuovo Comitato Commercianti, Confcommercio Ascom Bologna, le associazioni e aziende del territorio.

La festa, che salvo maltempo avrà inizio alle 14 di domenica, vedrà la presenza in piazza Marconi dei volontari del Nuovo Comitato Commercianti e della Protezione Civile calderarese, che si alterneranno negli stand gastronomici per la somministrazione delle tradizionali specialità di Carnevale e molto altro ancora. L’evento è sostenuto dalla Confcommercio Ascom Bologna con lo scopo di sviluppare l’attrattività commerciale, sociale e culturale del paese.

"Ringrazio - dice Paolo Laino, presidente Ascom Calderara e del Nuovo Comitato Commercianti di Calderara - chi si è impegnato in questa iniziativa partendo da tutti i volontari delle associazioni no profit, persone preziose che contribuiscono alla valorizzazione del nostro territorio e che rendono possibili ogni volta iniziative come questa". Un sentito grazie anche a tutta l’Amministrazione Comunale che si è impegnata ad organizzare Caldevale e alle aziende partner che, come Confcommercio Ascom Bologna, non hanno mai fatto mancare il loro supporto economico ed organizzativo. Sottolineo infine - chiude il presidente Laino - che il ricavato dei nostri stand gastronomici verrà interamente destinato alle prossime iniziative sul territorio e alla raccolta fondi per le luminarie di quest’anno".

"L’ideazione e l’organizzazione di questo evento - aggiunge il sindaco Giampiero Falzone - è per noi primariamente un atto dovuto alla Comunità, perché ci siamo resi di conto di quanto abbiamo tutti bisogno di momenti di festa, allegria e socialità. Lo abbiamo fatto col recente Capodanno, che è stato per Calderara una prima volta assoluta, e lo faremo con “Caldevale”, che rappresenta il ritorno della sfilata di Carnevale dopo ben vent’anni. Ci sono tutti i presupposti perché sia una giornata bella, colorata, musicale, alla quale auspico partecipi tutta la città e, perché no, anche cittadini dal territorio. Ringrazio il Nuovo Comitato Commercianti, che già per altri eventi ci ha dato un prezioso contributo e anche in questo caso si è messo al lavoro con entusiasmo: con i partner, le associazioni e gli operatori degli uffici comunali è stato fatto un lavoro importante per quella che spero sia la prima edizione di una lunga serie".