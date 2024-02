Sfilata di maghi, fachiri e giocolieri. In piazza Allende si premiano le maschere

Tutto pronto per la 47esima edizione del Carnevale. Oggi, dalle 14, in piazza Allende ci saranno anche le premiazioni di maschere e gruppi. Ci saranno anche maghi, fachiri, giocolieri, trampolieri, bolle di sapone, luna park, giostre, auto tuning. Il Carnevale di Ozzano vanta una lunga tradizione ed è un evento atteso dalla cittadinanza. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 11. La manifestazione è promossa dal Circolo Arci Uisp, dalla Pro Loco e con il sostegno dell’amministrazione comunale. Per avere informazioni si può contattare la Pro Loco di Ozzano allo 0514123316 o per e mail: comunicazione@prolocozzano.it.