Sfilata di trattori per San Martino

Rocca Corneta festeggia domenica prossima San Martino, al quale è dedicata la bella chiesa parrocchiale ai piedi della rupe, con una sagra a tema contadino. Il programma preparato dal Gruppo volontari Festa di San Martino si apre a mezzogiorno quando entreranno in funzione gli stand gastronomici, alle 14 sfilata dei trattori e benedizione, durante la quale ad ogni trattorista sarà fatto omaggio di una t-shirt offerta dal Comune di Lizzano in Belvedere. Dopo di che, alle 15 prende il via un ’agriparty’ al locale King of Rocca, fino alle 18: ai partecipanti è consigliato un dress code contadino. La sfilata con la benedizione dei trattori per San Martino è una sentita tradizione ormai quarantennale che attrae decine di trattoristi anche dai paesi vicini e che quest’anno riprende vita dopo essere stata interrotta negli anni della pandemia.