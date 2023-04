‘Sfitto zero’, la sfida di Clancy "Entro il mandato 600 abitazioni"

"E’ una cosa enorme". La sfida è negli occhi della vicesindaca e assessora alla Casa, Emily Clancy, che parlando con i giornalisti non nasconde l’ambizione e l’orgoglio per un piano così articolato e perché no, così politico. La direzione è chiara, e l’occhio di bue insiste sull’obiettivo di azzerare gli alloggi sfitti di Acer. Una missione che va di pari passo con la realizzazione dei 10mila nuovi alloggi in città in un decennio: nel dettaglio, grazie ai fondi Pon Metro, Palazzo D’Accursio investirà 12 milioni di euro per il recupero di 600 alloggi Erp, inutilizzati da molto tempo perché hanno bisogno di ingenti lavori di ristrutturazione. In questo modo, ha spiegato la vicesindaca Emily Clancy, il Comune punta ad "azzerare gli sfitti entro il mandato". Questi si aggiungeranno così ai circa 30 alloggi Erp che ogni mese si liberano per effetto del turnover e che Acer, grazie a interventi di manutenzione, riesce subito a rimettere in circolo. "Sarà un piano che saprà determinare un effetto moltiplicatore", ha ribadito Clancy, che ieri ha tenuto a battesimo la nascita della nuova Agenzia per l’affitto.