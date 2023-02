Sfm, arriva la ciclostazione alle Roveri

Via libera della giunta Lepore alla ciclostazione alla fermata Roveri del Servizio ferroviario metropolitano (Sfm). I lavori partiranno il mese prossimo. Si tratta, spiega una nota del Comune, "di un servizio particolarmente utile ai pendolari in una fase in cui – a causa dei lavori di interramento dell’ex Veneta – la linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore termina il servizio proprio alla stazione Roveri".

La ciclostazione sarà dotata di 58 posti bici su rastrelliere a due livelli; sei posti con punti di ricarica per le biciclette a pedalata assistita e una ‘officina a colonna’ per la riparazione e il gonfiaggio delle biciclette, munita di un kit di utensili di base e di una pompa di gonfiaggio con manometro. Sarà presente anche un sistema di illuminazione a led con sensore di movimento e un impianto di videosorveglianza.

La ciclostazione sarà gestita da Bomob, in quanto soggetto affidatario della gestione del Piano sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune, che si occuperà della manutenzione e tenuta in funzione di attrezzature e impianti presenti.

Il servizio sarà accessibile tutti i giorni – 24 ore su 24 – con il pagamento di una tariffa giornaliera (3 euro), mensile (10 euro) o annuale (30 euro). In ogni caso la bicicletta potrà essere parcheggiata solamente in caso di disponibilità di stalli liberi.

Entro fine anno saranno attive altre velostazioni, come previsto dal Biciplan e dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), per favorire e incrementare la mobilità ciclabile. A regime, faranno parte di un’unica rete che comprende anche le sei ciclostazioni previste nell’ambito della realizzazione della Linea rossa del tram.