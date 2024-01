Sfoglia Rina compie 60 anni fatti a mano

"In un mondo in continua evoluzione noi cerchiamo di stare al passo coi tempi, mantenendo radici ben salde. Questi 60 anni di attività che stiamo festeggiando non celebrano un’azienda che invecchia, ma un’impresa che coglie questo anniversario come un ulteriore trampolino di lancio". E certamente Sfoglia Rina, laboratorio di pasta fresca che si è aperto anche alla ristorazione, al passo coi tempi ha saputo starci, come confermano i titolari Lorenzo Scandellari e Catherine Vancaenegem. "Sempre mantenendo la nostra artigianalità sia nella produzione che nella somministrazione dei nostri prodotti”. Sfoglia Rina è nata a Casalecchio dove ha tuttora il suo punto vendita e ristorante, dal 2015 ha aperto con la stessa formula anche in via Castiglione nel cuore di Bologna. Hanno ricevuto da Cna la pergamena del ’Buon anniversario’: "Siamo orgogliosi di avere come nostra socia un’azienda così prestigiosa e di qualità – commenta Simonetta Soverini, Presidente Cna Area Valli del Reno, Lavino e Samoggia –. Un fiore all’occhiello del settore alimentare bolognese". La storia di Sfoglia Rina nasce 60 anni fa: Rina è Rina De Franceschi, nonna di Lorenzo Scandellari. Rina apre una piccola bottega di produzione di pasta fresca a Casalecchio di Reno. Quasi 40 anni dopo, il nipote Lorenzo eredita l’arte della pasta all’uovo, chiede aiuto alla mamma Vanda e comincia a pensare come Nel 2015, Sfoglia Rina fa un nuovo salto di qualità e apre il suo secondo negozio e punto ristoro a Bologna.