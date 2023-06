Sfonda i finestrini di 17 auto per rubare: in manette

Ha spaccato i finestrini di almeno 17 auto in sosta in zona Corticella, per rubare all’interno spiccioli e oggetti vari. Un trentatreenne tunisino è stato arrestato l’altra notte dai carabinieri del Radiomobile, che, intorno alle 3,30 del mattino, sono stati inviati dalla centrale operativa nella strada, dopo che un residente aveva chiamato per segnalare il ladro in azione. L’abitante, infatti, era stato svegliato dal rumore di vetri infranti e, affacciandosi alla finestra, aveva visto l’uomo che, con una spranza di ferro, danneggiava le macchine per poi introdursi all’interno dell’abitacolo e cercare denaro e qualche effetto personale lasciato lì dai proprietari.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno rintracciato poco distante il trentatreenne. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di un paio di occhiali da sole, denaro contante (le banconote sono state trovate nascoste nelle scarpe) e un telefono cellulare, che sono risultati sottratti da alcune delle auto che l’uomo aveva pochi minuti prima vandalizzato. Alcuni dei proprietari delle auto prese di mira, informati dei danni, sono andati a sporgere denuncia.