Sfonda il lunotto dell’auto in sosta

Restano gravi le condizioni del ciclista ferito nell’incidente accaduto nel pomeriggio di venerdì nel centro di Ponte Ronca, frazione di Zola Predosa. L’uomo, 27 anni, bolognese, era in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita, e procedeva sulla via Risorgimento quando, intorno alle 16,30, per ragioni che sono al vaglio della polizia locale Reno Lavino, è andato ad urtare violentemente la parte posteriore di un’auto in sosta. Per l’impatto è stato sbalzato in avanti e al termine del volo ha infranto il lunotto posteriore dell’automobile stessa. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con un codice di massima gravità. I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia locale Reno Lavino.