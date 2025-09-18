Sfornare il pane come si faceva 3.000 anni fa

A Santa Maria Villiana, domani, si farà il pane come lo facevano tremila anni fa. Il professor Claudio Cavazzuti, archeologo e direttore degli scavi sul Monte della Croce, curerà infatti una dimostrazione di archeologia sperimentale, in collaborazione con i docenti del progetto ‘OnFoods in prehistory’ dedicato all’alimentazione nell’Età del Bronzo. La rappresentazione si svolgerà presso il parco dei Castagni, alle 17.

In apertura saranno presentati i risultati della campagna di scavo e, successivamente, verrà impastato e cotto il pane all’interno della riproduzione di un forno risalente al IX secolo a.c., il cui originale è stato rinvenuto ai piedi del Vesuvio. Gli archeologi del dipartimento di Storia cultura e civiltà di Unibo illustreranno inoltre quali fossero i cibi prodotti sull’Appennino durante i tempi antichi.

"Il progetto di archeologia sperimentale che stiamo conducendo – rivela il professor Cavazzuti – permette di divulgare al pubblico i risultati delle ricerche. Qualche mese fa abbiamo fatto una dimostrazione dedicata alla produzione di utensili, mentre ora ci dedicheremo al cibo. Stando nel campo dell’alimentazione, ci colpisce che in montagna la dieta fosse simile a quella di altri insediamenti di pianura. Ci saremmo aspettati una presenza maggiore di resti di animali selvatici".

Il sito di Santa Maria fu identificato intorno al 1880, in seguito al rinvenimento di un pugnale in bronzo da parte di un agricoltore. Il reperto fu consegnato al farmacista-scienziato di Porretta Terme, Demetrio Lorenzini che lo fece avere a Edoardo Brizio, all’epoca professore di paletnologia dell’ Università di Bologna. Dopo i primi sondaggi alla fine del XIX secolo, altri scavi vennero fatti negli anni ‘50 fino al rinnovato interesse da parte di Cavazzuti e dei suoi studenti. "Nel 2023 abbiamo deciso di tornare a scavare sull’ Appennino - rivela Il professore - perché anticamente era il collegamento fondamentale tra pianura padana e Italia peninsulare e perché meno indagato di altre zone".

Gli scavi che procedono al ritmo di un mese di cantiere ogni anno, hanno fatto riemergere terrazzamenti, strutture difensive e alcune capanne. Il primo insediamento sul Monte della Croce è stato occupato dal 1350 al 1100 avanti cristo per poi essere abbandonato e nuovamente abitato tra il VI e IV secolo a.c., durante il periodo di Etruschi e Celti. "A Gaggio – conclude Cavazzuti – ci stiamo trovando molto bene. Fra i miei studenti ci sono stranieri che apprezzano la bellezza dei luoghi e le iniziative pubbliche sono più frequentate che in pianura".

Fabio Marchioni