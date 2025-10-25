Sfratti e occupazioni. La destra contro Lepore: "Silenzi e complicità". Asse Pd-Coalizione civica

Un altro giorno di ordinaria tensione. Giovedì lo sfratto di via Michelino di due famiglie con cinque minori, con muri abbattuti e scontri, ieri l’occupazione da parte del collettivo Plat dell’immobile Asp in via Don Minzoni. Non si placa la polemica politica tra il Pd e la sinistra che attaccano il governo e le sue politiche abitative e il centrodestra che taccia la giunta Lepore di connivenza con gli occupanti.

"Ancora una volta, con l‘occupazione di via Don Minzoni, Bologna è teatro di un‘occupazione illegale da parte dei soliti centri sociali che, con la scusa dell‘emergenza abitativa, calpestano la legge e i diritti dei cittadini onesti", tuona il capogruppo di Fratelli d‘Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. Che non ammette "giustificazioni" ed esprime solidarietà alla forze dell’ordine "che hanno dovuto affrontare momenti di tensione e scontri anche durante l‘intervento in via Michelino".

Stessa linea dagli esponenti meloniani europei e locali: "Questo collettivo Plat, come si voleva dimostrare, è un gruppo di violenti di sinistra che viene sostenuto nei fatti dalla giunta Lepore che gli consente di occupare immobili, come accade già nell‘immobile di via Carracci, che dovrebbe invece essere destinato ad abitazioni per persone che sono in lista d‘attesa", tuona l‘eurodeputato FdI Stefano Cavedagna. Stessa richiesta da Francesco Sassone, coordinatore cittadino di FdI: "I centri sociali credono di poter fare quel che vogliono nel silenzio totale del sindaco e della sua giunta". Per quanto riguarda poi via Michelino, secondo Sassone, "non si è consumata alcuna ingiustizia sociale: è stato eseguito uno sfratto legittimo". Duro il leghista Matteo Di Benedetto: "La situazione è fuori controllo, chiediamo lo sgombero immediato, misure di Daspo e arresti dove possibile per gli occupanti".

Di tutt’altro avviso il deputato dem Andrea De Maria e l’ex sindaco Virginio Merola. Il primo, in riferimento allo sfratto di via Michelino, ammette che suscita "amarezza e ci interroga" e attacca il governo Meloni "assente" su temi come casa e affitti brevi. In linea Merola: "I comuni sono lasciati soli, il governo invece di fare scaricabarile dialoghi per approvare soluzioni". Sintonia nella maggioranza di governo della città, con il Pd bolognese in linea con Coalizione civica. La vicesindaca Emily Clancy con delega alla Casa, ieri alla ’Dire’ invoca "mediatori ad hoc durante gli sfratti", figure "che abbiano un approccio sociale ma diverse dagli assistenti sociali e presenti solamente nel giorno dell’esecuzione, come è stato fatto a Barcellona". Un’idea subito approvata dai dem bolognesi, Mary De Martino, responsabile Welfare Pd di Bologna, e Patrick Tani, responsabile Casa del partito: "Chiediamo che, in presenza di bambini, persone diversamente abili e particolarmente fragili, sia garantita la presenza di figure di mediazione con competenze sociali", riferendo in merito allo sfratto di "scene che non sono degne della storia e della coscienza civile".

Un concetto ribadito anche dal leader di Avs, Nicola Fratoianni, che ha presentato un’interrogazione al ministro Matteo Piantedosi. Puntano il dito contro l’amministrazione i consiglieri civici Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase. "Quando uno sfratto arriva al punto da richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine, è l’ammissione che la politica cittadina è arrivata troppo tardi".

ros. carb.