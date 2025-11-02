Sfratti, l’aggressione a Brunelli. Filmati delle telecamere al setaccio

Al setaccio le immagini delle telecamere che potrebbero aver ripreso il momento in cui Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto in via Avesella. È questo, in sintesi, il cuore delle indagini che stanno già svolgendo i carabinieri della compagnia Bologna Centro, dopo la denuncia da parte dell’avvocato a seguito dell’aggressione che ha subito giovedì pomeriggio. I militari dell’Arma, infatti, sono al lavoro per verificare tutti i sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere utili non solo a individuare l’autore del gesto, ma anche a ricostruire la dinamica dell’accaduto, che ha comportato, per l’avvocato, ematomi sul viso e un occhio gonfio e nero, oltre ad altre escoriazioni.

L’episodio è accaduto dopo che Brunelli aveva partecipato all’incontro tra l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, invitata dagli attivisti di Plat, e le famiglie che avevano occupato lo stabile Asp di via Don Minzoni 12 per un’assemblea all’interno della facoltà di Lettere dell’Unibo.

Dopo aver assistito tra il pubblico all’evento, la presidente si era spostata in un bar di via delle Belle Arti, dove aveva chiamato il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

Nella telefonata "ho raccontato le mie opinioni e critiche sull’incontro", aveva detto Brunelli ripercorrendo gli attimi prima dell’aggressione, che è avvenuta mentre la donna era già sulla via di casa. In via Avesella, infatti, uno sconosciuto ("non l’ho visto in faccia, ma ho sentito una voce maschile"), l’ha raggiunta a piedi alle spalle e, dopo averla intimata di ’ritirare tutto’ ciò che aveva detto, forse riferendosi alla telefonata intercorsa tra la vittima e Spaziani Testa, l’ha spinta a terra facendola cadere col volto sull’asfalto.

Mariateresa Mastromarino