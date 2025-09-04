Sfratto dopo 12 tentativi. Tensione in via Golinelli

Attimi di tensione in via Golinelli, ieri mattina, quando diversi agenti di polizia e carabinieri hanno accompagnato l’ufficiale giudiziario al civico 16 per eseguire uno sfratto. Dopo dodici tentativi rinviati, anche per motivi di ordine pubblico, la misura è stata eseguita e una famiglia, composta dai genitori e tre minori, ha dovuto abbandonare il condominio. Fuori, in presidio, una quindicina di attivisti di Plat che hanno protestato a gran voce: "A Bologna è arrivato il primo caso di sfratto a sorpresa, senza informare gli assistenti sociali", gridano fuori dall’edificio e scrivono sui social. L’esecuzione, infatti, era fissata per la giornata di martedì, ma "l’ufficiale giudiziario aveva rinviato" la pratica, lasciando la data "sconosciuta sia allo sfrattato sia ai servizi sociali". Intorno alle 7, gli agenti si sono presentati all’ingresso della palazzina in zona Due Madonne per eseguire lo sfratto, ordinato per "morosità giustificata da problemi sanitari". Questo "è un abuso di potere – tuonano –. La polizia è intervenuta con la smerigliatrice per sfondare la porta". Sul posto, anche il vice questore e alcuni agenti della Digos. Al fianco del comitato, il consigliere di Coalizione Civica Detjon Begaj, che ha affrontato l’ufficiale giudiziario, che "mi ha detto che questa sarà la nuova modalità operativa e che dovremo abituarci – dice –. Un fatto preoccupante e molto grave che vanifica anche gli sforzi istituzionali".

Dopo l’intervento di un’ambulanza, la famiglia ha lasciato l’immobile e, insieme con gli attivisti, si è recata a uno sportello per richiedere una sistemazione agli assistenti sociali. Alle 14, Plat ha organizzato una conferenza stampa in via de’ Carracci 63, stabile occupato e sede di Carracci Casa Comune: "Chiediamo una presa di parola pubblica sull’impossibilita di praticare un’esecuzione in questo modo", dicono gli attivisti. La Questura smentisce la ricostruzione dell’accaduto, facendo sapere che non c’è nessuna nuova modalità particolare di gestione di queste situazioni e che si è trattato di uno sfratto secondo la prassi consolidata usata in precedenza.

Mariateresa Mastromarino