Sfratto in via Michelino. Piantedosi: "Va tutelata la proprietà privata"

Lo sfratto avvenuto in via Michelino con l’abbattimento di un muro è un’immagine che "sicuramente impressiona". Ma, allo stesso tempo, le famiglie interessate avevano "sistematicamente rifiutato" le alternative proposte loro dai Servizi sociali e non va dimenticato che con questi interventi "si tutela la proprietà privata". Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno ed ex prefetto di Bologna, commenta così le scene dello sfratto in via Michelino che hanno acceso l’opinione pubblico.

La premessa di Piantedosi è che "questi interventi vengono fatti per eseguire titoli giudiziari, quindi ci sono stati già mesi e a volte anni di elaborazione di decisioni per arrivare a questo", cioè a una procedura di sfratto con la quale "si tutela la proprietà privata che, fino a prova contraria, è anch’essa un principio costituzionale".

Nel caso di via Michelino, poi, il Ministro segnala la presenza di "gruppi antagonisti fuori dall’immobile, ma erano anche dentro" agli alloggi interessati, con l’obiettivo di "cercare di evitare che si facesse lo sgombero".

"È sicuramente un’immagine che impressiona lo sfondamento di un cartongesso, di un muro divisorio tra due appartamenti, entrambi sotto procedura – prosegue Piantedosi a ‘L’aria che tira’ su La7 –. In realtà è stato suggerito dalla proprietà stessa e dall’ufficiale giudiziario, visto che il secondo degli appartamenti era protetto da una porta blindata e quindi i danni sarebbero stati ancora più gravi. Ma, al di là dell’efficacia della scena, so che in questo caso alle persone occupanti, famiglie che ormai non avevano più titolo, sono stati offerti dei rimedi alternativi" in termini di "possibilità di abitare da qualche altra parte".

Opzioni che le famiglie "hanno sistematicamente rifiutato, ispirate da un’organizzazione, un’associazione ben presente e strutturata a Bologna sui temi della contrapposizione all’esecuzione di questi provvedimenti", sottolinea il Ministro.

Per Piantedosi il tema degli sfratti viene infatti utilizzato anche con fini politici: "Assolumente sì, quello del disagio abitativo, dell’emergenza abitativa e dell’abitare è un tema che impegna le amministrazioni pubbliche, che probabilmente devono fare tutti gli sforzi possibili per ottemperare alle reali esigenze e al reale fabbisogno".

"Questo, però, non significa che bisogna sopprimere la proprietà privata e quindi immaginare che non siano da eseguire provvedimenti determianti dall’autorità giudiziaria dopo lunghi percorsi – insiste il titolare del Viminale –. Un problema sociale e pubblico non può essere scaricato sulla proprietà privata".

"Andremo avanti nel rispetto della legge – assicura e conclude Piantedosi –. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo fatto 4.000 sgomberi: dove ci sono vulnerabilità vengono offerte soluzioni di welfare giuste, ma non può essere compressa la proprietà privata".

