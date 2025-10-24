Sfratto col muro sfondato a Bologna, de Pascale: “Fallimento della Repubblica, regoleremo gli affitti brevi”

Presidente Michele de Pascale, lei guida l’Emilia-Romagna: cos’ha provato guardando le immagini del muro preso a martellate a Bologna durante uno sfratto?

“Siamo davanti a un fallimento della Repubblica”.

Prego?

“Uso la parola Repubblica perché sottintende tutti: il Comune, la Regione, il Governo, lo Stato. Quando viene frantumato un muro davanti a bambini che resteranno traumatizzati per sempre; quando una famiglia che paga l’affitto regolarmente non trova una casa nel mercato; quando, insomma, non c’è una soluzione per l’abitare, significa che la risposta collettiva delle istituzioni non è stata efficace. Non lo è stata nel costruire le case, nell’abitare sociale, nelle regole, nelle norme urbanistiche, nella modalità con cui è arrivato lo sfratto, nel dialogo con la famiglia. Qualcosa non ha funzionato. Oggettivo”.

C’è pure un tema di umanità?

“Al di là delle opinioni, quella rottura è uno spartiacque. Non può lasciare indifferenti. Quella famiglia ha sempre pagato il canone e non ha avuto il rinnovo del contratto perché un fondo internazionale ha comprato quella casa per metterla nel mercato degli affitti turistici. È un cambio di genoma”.

Presidente, i due appartamenti in questione erano però al centro da tempo uno di sette e l’altro di tre tentativi di sfratto. Inoltre la famiglia ha rifiutato le alternative proposte dai servizi sociali. Forse mancano risposte in senso più lato?

“Non posso giudicare nei dettagli il caso di ogni singola famiglia. Ma un dato c’è: con il meccanismo dell’emergenza abitativa si interviene con la parte dell’estrema povertà. Non si dovrebbe dare risposta a quella parte di città, che pure ormai è rilevantissima, che cerca un affitto a un prezzo equo. Se accade questo, significa che c’è un problema serio e il mercato va regolamentato”.

Presidente, ma un proprietario non può usare un immobile come vuole, se rispetta le regole?

“Nessuno vuole limitare la proprietà privata. È evidente che un proprietario può compiere le scelte più opportune per valorizzare un patrimonio, ma una casa è una casa. Non un albergo”.

Momenti di tensione in via Michelino a Bologna durante lo sfratto di famiglie: la polizia schierata e gli attivisti che cercano di entrare (foto Schicchi)

Eppure è stato permesso.

“Se in una città il turismo, invece di essere volano per economia, occupazione e le strutture ricettive, diventa il modo per sottrarre le case alle persone, soprattutto quelle più fragili, e arricchire i fondi, beh, qualcosa non va. E dobbiamo intervenire. Bologna è una città di residenti, studenti e turisti. Bisogna colmare un vuoto nazionale. E non si può permettere una concorrenza sleale agli alberghi, che hanno norme e obblighi che le locazioni brevi non hanno”.

Quindi cosa fare?

“Stiamo lavorando su tre leve. La prima: entro l’anno una legge sugli affitti brevi, che dia strumenti per stabilire una quota percentuale di unità destinate, requisiti, limitazioni e contributi di costruzione. La seconda: un accordo con la Bei da 300 milioni in cui la Regione si indebita per conto dei Comuni con l’obiettivo di ristrutturare il patrimonio sfitto”.

La terza?

“Ingaggio del privato. Sia potenziando e ampliando la possibilità delle imprese di creare foresterie aziendali, visto che ora la norma è troppo restrittiva; sia sostenendo le imprese che vogliono realizzare immobili vincolati all’affitto sociale, un affitto di lungo periodo”.

Questo mentre il Governo procede con la manovra. Come la valuta?

“A livello nazionale ci muoviamo in una totale assenza di politiche. Non solo sugli affitti brevi il Governo non esiste, ma adesso discutono pure Forza Italia e Lega. Se la Regione Emilia-Romagna movimenta 300 milioni sul tema, l’Italia quanto potrebbe fare? Anche sui fondi per l’affitto. La vicesindaca di Bologna Emily Clancy ha proposto un tavolo permanente, fra enti, forze dell’ordine e sociali. Noi ci siamo”.