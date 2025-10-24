Sfratto a Bologna, dopo gli scontri occupato un palazzo in via Don Minzoni. “Qui le famiglie trovano casa”

Bologna, 24 ottobre 2025 – Un’altra occupazione abitativa è spuntata in città. In un palazzo di via Don Minzoni 12 di proprietà dell’Asp, che è stato occupato pochi minuti fa da un collettivo sempre riconducibile a Plat, dopo lo sfratto con scontri di ieri in via Michelino. Da quanto si legge sul volantino, nel palazzo entreranno 142 persone di cui 72 minori.

“C’è chi è incinta, chi ha disabilità, chi vive per strada, che ospite di amici dopo l’esecuzione dello sfratto, che ancora resiste alla violenza dello sfratto”, scrivono gli occupanti sulle loro piattaforme social. Dalle finestre è già stato calato uno striscione: “Mai più senza casa”, dove la parola Casa è stata modificata per leggersi anche Gaza.

La nuova occupazione in via Don Minzoni riconducibile a Plat

Dopo lo sfratto con pioggia di polemiche di ieri mattina in via Michelino, intanto, gli attivisti hanno anche organizzato “un’assemblea pubblica” in segno di protesta in programma questo pomeriggio alle 19 in piazza Nettuno.

“Non siamo disposte a fare un passo indietro, a lasciare un centimetro di spazio alla furia devastatrice della rendita – scrive Plat su Instagram –. Vediamoci tutte in un’assemblea pubblica, capace di mostrare la tenacia di una città pronta ad alzare la testa, a lottare e a strappare ciò che le spetta: una vita degna, bella, libera per tutte e tutti. Rigettiamo la crisi sociale che l’escalation bellica scarica sui nostri territori, e imponiamoci con dei no chiari e irremovibili rispetto a quello che non siamo disposte a tollerare”.

Scontri in via Michelino per lo sfratto, la precisazione della Questura: “Nessun contatto con le famiglie”

La Questura sugli scontri di ieri in via Michelino, intanto, precisa che “al momento dell’accesso all’immobile da parte dell’Ufficiale giudiziario incaricato dalla Corte d’Appello di Bologna erano già presenti, all’interno delle abitazioni oggetto del provvedimento di sfratto, alcune decine di attivisti del gruppo organizzato denominato Plat. I predetti avevano posizionato tavole di ponte e martelletti pneumatici per puntellare la porta d’accesso allo scopo di impedire, anche con una forzatura, l’ingresso. Le Forze dell’Ordine non sono mai venute a contatto con le famiglie occupanti né tantomeno con i bambini che si trovavano all’interno di altre stanze al momento dell’accesso, ma solo con gli attivisti che, oltre che all’esterno dell’edificio, anche all’interno degli appartamenti, ponevano una decisa resistenza. Sarà redatta informativa di reato all’autorità giudiziaria”.