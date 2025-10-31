Sfratto, parla il questore Sbordone: "Era meglio evitare le martellate. Ma l’uso della forza è legittimo"

"Forse era meglio evitare di abbattere quel muro di via Michelino. Ma noi in quella casa dovevamo entrare. E l’uso della forza è talvolta necessario, è dovuto ed è legittimo". A una settimana dallo sfratto in zona Fiera che, attraverso video ripresi dagli attivisti di Plat che si trovavano all’interno degli appartamenti, ha fatto il giro dei social, anche il questore Antonio Sbordone ha preso la parola su quell’intervento. Le immagini dell’operaio incaricato dalla proprietà che sfonda a martellate un muro hanno suscitato non solo polemiche politiche di opposta natura, ma sono state anche la palla colta al balzo da Plat per occupare uno stabile Asp di via Don Minzoni, liberato mercoledì sera all’esito di una trattativa con Comune e Prefettura.

"La questione abitativa è una questione sociale molto rilevante – inizia il questore Sbordone –, che determina tensioni sociali che hanno poi dei riflessi sull’ordine pubblico e che quinva seguirla con la massima attenzione. Ora se mi dovessi esprimere sullo sfratto di via Michelino è evidente che vedere il muro abbattuto è una cosa che fa male e che può determinare un aumento della tensione sociale e quindi se mi si chiede ‘forse era meglio evitarlo’ dico: sì, era meglio evitarlo". Fatta questa premessa, il questore è però chiaro sulla necessità di liberare quei due appartamenti, che erano già stati oggetto di più tentativi di sfratto: per una delle due abitazioni era la settima volta che l’ufficiale giudiziario provava a eseguire il provvedimento. E c’erano stati più tentativi di intermediazione da parte dei servizi sociali, che avevano proposto alle famiglie più soluzioni abitative che però i nuclei avevano sempre rifiutato.

"Io ho il dovere di dire che noi dobbiamo usare la forza – ha quindi precisato il questore –, altrimenti il tema è mal posto. Quando c’è un intervento della polizia e dell’autorità di pubblica sicurezza si discute sempre sull’opportunità dell’uso della forza, ma talvolta l’uso della forza è necessario, è dovuto ed è legittimo", ha scandito Sbordone. "Per cui – prosegue – come ho spiegato ad alcune delle persone coinvolte, sì, si poteva evitare, ma in quella casa ci dovevamo entrare".

Adesso che gli occupanti hanno lasciato l’immobile di via Don Minzoni, si apre una seconda fase, che interesserà in primo luogo il Comune. Ma la soluzione trovata per queste cinquanta famiglie non esaurisce il tema, reale, dell’emergenza abitativa in città, che rischia di avere dirette ripercussioni anche sull’ordine pubblico.

"Noi lavoreremo (e abbiamo cominciato a farlo appunto mercoledì) perché la tensione possa scemare", assicura Sbordone. Che però è chiaro: "Bisogna che tutti capiscano che la legalità va rispettata e tuttavia non abbiamo bisogno di innalzare tensioni sociali e quindi proveremo a contribuire ad abbassare i toni".