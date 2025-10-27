Sfratto, annunciato un altro ‘picchetto’ in Bolognina

Bologna, 28 ottobre 2025 – Sulla scia del clamore suscitato dallo sfratto di via Michelino, che ha posto di nuovo al centro dell’agenda politica cittadina la questione del diritto all’abitare e le difficoltà di trovare un alloggio a prezzi ‘umani’ in città, questa mattina anche Adl Cobas è pronta a ‘fermare’ l’esecuzione di un provvedimento previsto in via Nicolò dall’Arca.

Gli attivisti del sindacato hanno chiesto l’apertura di un tavolo in Prefettura per trovare soluzioni per le famiglie che si trovano dentro l’occupazione

L’iniziativa è a sostegno, spiegano gli attivisti, di “Helena, addetta alle pulizie negli edifici pubblici comunali tra cui Salaborsa e i servizi di quartiere”, che ha ricevuto lo sfratto dal proprietario di casa. I sindacalisti si sono dati appuntamento, per il picchetto anti-sfratto, alle 7 nella strada della Bolognina, di fronte all’abitazione dove vive la donna.

Questo, mentre continuano le interlocuzioni tra Plat e il Comune per l’occupazione di via Don Minzoni. Gli attivisti del sindacato hanno chiesto l’apertura di un tavolo in Prefettura per trovare soluzioni per le famiglie che si trovano dentro l’occupazione (una cinquantina i nuclei, 142 persone di cui 72 bambini) e “promuovere una moratoria sugli sfratti”. Che secondo i portavoce di Plat avrebbero assunto modalità più “brutali” dall’entrata in vigore del Dl Sicurezza, a fine agosto scorso.

Il palazzo di via Don Minzoni invaso dalle famiglie di Plat è di proprietà di Asp: 12mila metri quadri di superficie, pronti per essere riqualificati e convertiti in uno studentato, con una quota di stanze (il 30%, circa 100 camere) da affittare a prezzo calmierato. Per questo, visto il progetto in essere, il sindaco Matteo Lepore ha subito rispedito al mittente – ossia agli occupanti – la proposta di procedere in questa struttura con un progetto di autorecupero, come quello avviato due anni fa in via Carracci sempre a seguito di un’occupazione di Plat, in palazzi di proprietà di Acer. La strada che il primo cittadino auspica è quella del dialogo e della mediazione dei servizi sociali. Accusati dagli attivisti di non aver “fatto abbastanza” in questi mesi per le loro famiglie sotto sfratto, proponendo loro solo soluzioni abitative fuori dalle mura.