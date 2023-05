Bologna, sfratto al Pilastro: blitz della polizia e occupazione

Bologna, 9 maggio 2023 – Poliziotti in tenuta antisommossa in via Pirandello, zona Pilastro. La notizia arriva dal sindacato Asia – Usb, i cui attivisti avevano organizzato, nella mattinata di oggi, un picchetto contro l'esecuzione di sfratto nei confronti di un sessantenne che viveva in un alloggio popolare dell'Acer. Gli attivisti lamentano “cariche, spintoni e manganellate” da parte degli agenti (circa una cinquantina) che avrebbero procurato anche “ferite e contusioni”.

Nel pomeriggio, il sindacato ha inoltre dato notizia di aver occupato la ‘Casa Gialla’ di piazza Lipparini, annunciando che non se ne andrà fino a quando non verrà trovata una soluzione abitativa per l'uomo.

Dura la replica di Marco Bertuzzi, presidente di Acer, che ha sottolineato come non ci sia stata “violenza e per fortuna nessuno s'è fatto male, come testimoniano i presenti ma, soprattutto, le immagini girate dalla Polizia scientifica dall'accesso, all'esecuzione, all'uscita dell'inquilino. Ora l'appartamento liberato è già stato messo in sicurezza con porte antintrusione e il Comune ha anche messo a disposizione dell’inquilino sfrattato un alloggio d'emergenza per la prima notte”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna: “È assurdo che per sgomberare una casa di proprietà del Comune in cui risiede una sola persona che non paga da tempo l'affitto debbano essere impiegate le forze di Polizia per sedare una mezza sommossa provocata da chi, sostenendo di difendere il diritto alla casa, in realtà difende solo un inesistente diritto all'occupazione abusiva”.

Cavedagna sottolinea come lo sgombero si sia trasformato in un agguato alle forze dell’ordine al punto che "sono dovute intervenire cinque camionette con numerosi agenti in assetto antisommossa” per fronteggiare il picchetto del sindacato Asia Usb.