Bologna
CronacaSfratto, proprietari divisi. Zanni: "Una pagina buia". Brunelli: "Qui è Gotham City"
25 ott 2025
ELISABETTA CARBONARI
Cronaca
Sfratto, proprietari divisi. Zanni: "Una pagina buia". Brunelli: "Qui è Gotham City"

Proprietari immobiliari divisi sullo sfratto dell’altro ieri in via Michelino. Per Confabitare, "è una pagina buia nella gestione dell’emergenza abitativa", mentre per Ape-Confedelizia "Bologna ormai è diventata Gotham City".

Alberto Zanni, presidente di Confabitare, sottolinea "i momenti di forte tensione e un impatto umano evidente" su famiglie e minori coinvolti (una bambina anche con disabilità), dettagliando come "la liberazione degli immobili è un atto dovuto quando i proprietari devono rientrare in possesso dei propri beni, ma deve avvenire nel rispetto della dignità di chi li occupa". Confabitare, insomma, "non condivide le modalità dello sgombero" dell’altro ieri: "Erano eccessive e la durezza dell’intervento lascia perplessi". L’associazione dei proprietari immobiliari sottolinea, inoltre, che "gli inquilini avevano sempre pagato regolarmente", ma proprio per questo "il Comune avrebbe potuto e dovuto fare di più". La "prima responsabilità – continua Zanni – resta di Palazzo d’Accursio che non ha trovato una soluzione umana prima dello sgombero e da anni non offre risposte concrete né ai proprietari né agli inquilini. Serve un cambio di passo".

Severo il commento di Elisabetta Brunelli, presidente di Ape-Confedilizia sotto le Due torri "Bologna sta diventando la Gotham City d’Italia, una città dove il rispetto delle regole è considerato un dettaglio superfluo e la proprietà privata quasi un reato morale. Case occupate, affitti non pagati, contratti ignorati: chi lavora e rispetta la legge si ritrova spesso ostaggio di un sistema che protegge chi viola le regole e punisce chi le osserva. La città che amava definirsi dotta e giusta sembra ormai governata da un’ideologia che confonde solidarietà con anarchia, tutela con lassismo. E mentre i cittadini onesti combattono con divieti, tasse e burocrazie sempre più asfissianti, chi occupa o evade se la cava con una pacca sulla spalla e un comunicato ideologico di copertura". Morale: "Bologna merita di meglio", chiude Brunelli.

© Riproduzione riservata