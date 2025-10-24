Sfratto e scontri, proprietari immobiliari divisi. Confabitare: “Scene eccessive che lasciano perplessi”. Confedilizia: “Bologna è Gotham City”

Bologna, 24 ottobre 2025 – Proprietari immobiliari divisi dopo le immagini dello sfratto (e degli scontri) di ieri in via Michelino, prima della nuova occupazione di oggi in un immobile Asp in via Don Minzoni, riconducibile al collettivo Plat. Se per Confabitare quella di ieri è “una pagina buia nella gestione dell’emergenza abitativa”, per Ape-Confedilizia “Bologna ormai è diventata Gotham City”.

Sfratto e scontri in via Michelino a Bologna, le considerazioni di Confabitare

“La liberazione degli immobili è un atto dovuto quando i proprietari devono rientrare in possesso dei propri beni, ma deve avvenire nel rispetto della dignità di chi li occupa – dichiara Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, associazione proprietari immobiliari –. Non condividiamo le modalità dello sgombero di ieri: erano eccessive e la durezza dell’intervento lascia perplessi. Noi rappresentiamo i proprietari, ma crediamo che proprietari e inquilini siano due facce della stessa medaglia e che l’emergenza casa si risolva garantendo entrambi”.

Per Confabitare “c’è da sottolineare che gli inquilini avevano sempre pagato regolarmente, e proprio per questo il Comune avrebbe potuto e dovuto fare di più. Le famiglie coinvolte erano due: una con tre minori, di cui una bambina con disabilità, e l’altra con due bambini piccoli”.

“Limitarsi a proporre una sistemazione temporanea, per di più solo per madri e bambini ed escludendo i padri, significa dividere i nuclei familiari e ignorare la realtà dei legami affettivi e delle necessità di cura quotidiana”, dice Zanni. “Una scelta del genere è il segno della fragilità e della lentezza delle politiche pubbliche sulla casa, ancora incapaci di affrontare la complessità sociale con una visione unitaria e rispettosa delle persone”.

“Condanniamo i centri sociali che vogliono farsi protagonisti di ogni esecuzione intervenendo con violenza, perché la violenza se da un lato dà visibilità, dall’altro non aiuta e mette a rischio tutti. Ma non condividiamo neppure le dichiarazioni della vicesindaca Emily Clancy, che ha puntato il dito contro il governo – continua Zanni –. La prima responsabilità resta del Comune di Bologna che non ha trovato una soluzione umana prima dello sgombero e da anni non offre risposte concrete né ai proprietari né agli inquilini”.

Confabitare richiama in particolare la Fondazione per l’Abitare, nata per dare risposte all’emergenza, ma rimasta “una scatola vuota”. L’associazione si dice pronta a collaborare con le istituzioni, ma chiede un cambio di passo: “Servono politiche coordinate tra pubblico e privato, capaci di prevenire gli sfratti e accompagnare le famiglie con percorsi dignitosi, non soluzioni parziali o separazioni forzate, perché la legalità non deve mai essere disgiunta dalla dignità umana”.

Ape-Confedilizia, il parere della presidente Elisabetta Brunelli

Usano metafore e parole diverse, invece, da Ape-Confedilizia, storica associazione a tutela dei proprietari di casa. “Bologna sta diventando la Gotham City d’Italia – dice la presidente Elisabetta Brunelli –: una città dove il rispetto delle regole è considerato un dettaglio superfluo e la proprietà privata quasi un reato morale. Case occupate, affitti non pagati, contratti ignorati: chi lavora e rispetta la legge si ritrova spesso ostaggio di un sistema che protegge chi viola le regole e punisce chi le osserva. La città che amava definirsi ‘dotta e giusta’ sembra ormai governata da un’ideologia che confonde solidarietà con anarchia, tutela con lassismo. E mentre i cittadini onesti combattono con divieti, tasse e burocrazie sempre più asfissianti, chi occupa o evade se la cava con una pacca sulla spalla e un comunicato ideologico di copertura”.

"Bologna merita di meglio – conclude Brunelli –. Merita una politica che non si vergogni di dire che la legalità è un valore, che la proprietà va difesa, e che la libertà individuale nasce solo dal rispetto delle regole comuni. O continueremo a vivere in una città dove tutto è permesso, tranne essere corretti”.