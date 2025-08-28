Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Sfratto in via Cherubini a Bologna: tensioni tra attivisti e polizia
28 ago 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
Sfratto in via Cherubini a Bologna: tensioni tra attivisti e polizia

Plat in protesta contro lo sfratto di una famiglia dello stabile, uno dei contestatori portato via di peso dall’abitazione dagli agenti

Il collettivo Plat davanti allo stabile dove la polizia ha eseguito lo sfratto di una famiglia (foto da Instagram)

Il collettivo Plat davanti allo stabile dove la polizia ha eseguito lo sfratto di una famiglia (foto da Instagram)

Bologna, 28 agosto 2025 – Sfratto movimentato, questa mattina, in via Cherubini, nella zona di via Foscherara. Si sono verificate delle tensioni tra gli attivisti di Plat, arrivati all’alba per impedire l’esecuzione di uno sfratto al civico 19, e la polizia intervenuta a supporto dell’ufficiale giudiziario incaricato dell’esecuzione del provvedimento.

Sulla sua pagina Facebook, Plat parla di “una famiglia che ha sempre pagato l’affitto, mandata via al termine del contratto”.

Gli attivisti, una dozzina, hanno tentato di raggiungere l’abitazione, ma sono stati respinti dalla polizia con gli scudi. Sempre sulla sua pagina Facebook Plat posta il video di un attivista portato via di peso dagli agenti del Reparto mobile per allontanarlo dall’appartamento.

Dopo questi momenti di tensione, le operazioni di sfratto sono proseguite, con la famiglia che ha portato via le cose per lasciare l'immobile: i contestatori sono rimasti di fronte all’ingresso del palazzo in picchetto.

Poi sia gli inquilini sfrattati, sia gli attivisti di Plat si sono mossi in corteo verso la sede dei servizi sociali del quartiere Savena, dove sono ora in presidio in attesa di essere ricevuti e di ottenere una risposta per la famiglia.

