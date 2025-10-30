Sfratto in via Michelino, il questore: “Fa male vedere il muro abbattuto. Ma in quella casa dovevamo entrare”

Bologna, 30 ottobre 2025 – “Forse era meglio evitare di abbattere il muro dell’immobile di via Michelino. Ma noi in quella casa dovevamo entrare. E l’uso della forza è talvolta necessario, è dovuto ed è legittimo”. Lo ha detto il questore Antonio Sbordone, intervenendo sulla questione dello sfratto ostacolato da Plat (con successiva occupazione dello stabile Asp di via Don Minzoni).

Faccia a faccia tra gli attivisti di Plat e la polizia durante lo sfratto di Via Michelino: nel riquadro il questore Antonio Sbordone

L’emergenza abitativa

"La questione abitativa è una questione sociale molto rilevante – spiega Sbordone –, che determina tensioni sociali che hanno poi dei riflessi sull’ordine pubblico e quindi dobbiamo seguirla con la massima attenzione. Ora se mi dovessi esprimere sullo sfratto di via Michelino è evidente che vedere il muro abbattuto è una cosa che fa male e che può determinare un aumento della tensione sociale e quindi se mi si chiede ‘forse era meglio evitarlo’ dico: sì, era meglio evitarlo”.

L’uso della forza

Fatta questa premessa, il questore è però chiaro: "Detto ciò, io ho il dovere di dire che noi dobbiamo usare la forza, altrimenti il tema è mal posto. Quando c’è un intervento della polizia e dell’autorità di pubblica sicurezza si discute sempre sull’opportunità dell’uso della forza, ma talvolta l’uso della forza è necessario, è dovuto ed è legittimo. Per cui come ho spiegato ad alcune delle persone coinvolte, sì, si poteva evitare, ma in quella casa ci dovevamo entrare. Questo è per semplificare la questione. Detto ciò noi lavoreremo e abbiamo cominciato a farlo appunto ieri perché la tensione possa scemare. Bisogna che tutti capiscano che la legalità va rispettata e tuttavia non abbiamo bisogno di innalzare tensioni sociali e quindi proveremo a contribuire ad abbassare i toni”.