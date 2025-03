Sfreccia in A1 con 7 chili di cocaina, arrestato

Avrebbe fruttato entrate illegali per almeno 600mila euro il pacco di sostanze stupefacenti che la polizia stradale di Bologna ha trovato in possesso di un corriere della droga fermato e poi arrestato nel tardo pomeriggio di giovedì scorso nei pressi del casello autostradale di Casalecchio. Si tratta di un carico di sette chili di cocaina scovati in un vano nascosto dell’automobile di un 38enne straniero residente nella provincia di Ferrara.

L’operazione si è svolta nel corso della attività ordinaria di controllo e vigilanza stradale svolta dalla sottosezione polizia stradale di Bologna, quotidianamente impegnata lungo le autostrade A1, A14 e tangenziali, al fine di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e sanzionare illeciti al volante o reati comunque commessi da persone in transito. Nello specifico è successo che alle 17,30 del 13 marzo scorso a poca distanza del casello autostradale di Casalecchio gli agenti hanno notato il transito di una autovettura condotta da un uomo che procedeva a velocità troppo sostenuta, tanto che la pattuglia ha deciso di fermare l’auto per approfondire il controllo.

Durante le verifiche il conducente mostrava un grande nervosismo nonostante la conduzione delle procedure di controllo non avesse evidenziato situazioni sospette. Così, per procedere a un controllo ulteriore in sicurezza, l’uomo è stato accompagnato presso la sottosezione polizia stradale di Bologna per ulteriori e più approfonditi accertamenti, che hanno coinvolto anche l’ausilio di unità cinofile della questura di Bologna. Durante questa ispezione accurata, in un vano appositamente ricavato nel cruscotto dal lato del passeggero accessibile solo tramite l’azionamento di interruttori ben nascosti, erano occultati sei panetti di cocaina, per un peso complessivo di 6,75 chili, evidentemente destinato allo spaccio. Gli inquirenti calcolano che la sostanza, una volta approdata al dettaglio nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare fino a 600mila euro di controvalore.

Così con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio la polizia ha arrestato l’uomo che è stato poi trasportato alla casa circondariale di Bologna. Nel comunicato la polizia di Stato precisa "che quella fin ora formulata è un’ipotesi accusatoria ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria e che il procedimento è in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato".

g. m.