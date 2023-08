Sfreccia in bici elettrica truccata ai 73 kmh

Come se fosse un velocista al Giro d’Italia lanciato nello sprint finale. Ha destato parecchi sospetti, mercoledì scorso, la velocità di una bicicletta a pedalata assistita che correva lungo la via Stalingrado senza che il conducente per diverse centinaia di metri azionasse i pedali. La performance ad alta velocità non è però sfuggita a una pattuglia del reparto Navile della polizia locale, che all’altezza di via Calzoni ha fermato l’improvvisato sprinter per una verifica sul mezzo. Dopo i controlli del caso effettuati sulla bicicletta truccata, è emerso che il mezzo non rispondeva a quanto previsto dalle norme del Codice della strada. Nella fattispecie la ‘bicicletta bolide’ a pedalata assistita è risultata avere una potenza nominale pari a 720 Watt, con uno sviluppo di velocità pari a 73 Kmh senza che il conducente abbia bisogno di azionare i pedali. Dopo aver accertato l’irregolarità del mezzo ‘truccato’, gli agenti hanno sanzionato il conducente e disposto il sequestro amministrativo del mezzo. "Non è il primo – tuona il presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale – Mauro Sorbi – che va a quella velocità. Sia bici elettriche che monopattini frequentemente sono truccate, per questo motivo ci vorrebbe un controllo sempre maggiore perché i risultati ci sono e questo episodio ne è la testimonianza. Anche quando questi mezzi vanno sulle piste ciclabili possono creare dei problemi seri per le altre persone".