Sfregia il barista al volto perché non lo fa giocare

Uno sfregio, dalla nuca fino alla giugulare. Una cicatrice permanente al viso, causata dalla semplice richiesta, rivolta dal barista a un avventore, di rispettare le regole. L’autore di quella violenza, Danjel Coti, albanese di 51 anni, è finito in manette a seguito di un’accurata indagine condotta dai carabinieri della stazione Navile, guidata dal luogotenente Nicola Patti, che sono riusciti, attraverso l’acquisizione di testimonianze e la conoscenza profonda della Bolognina, a ricostruire i fatti e incastrare l’uomo.

L’aggressione è avvenuta la sera dello scorso 13 dicembre, all’interno dell’Hobby bar di via Tibaldi alle 21,50 circa. Ossia, dieci minuti prima che scattasse il divieto di giocare alle slotmachine. Coti, che si trovava all’interno del locale già da un paio d’ore ed era ubriaco, aveva iniziato a chiedere con insistenza al titolare, un cittadino di origine cinese di 49 anni, di giocare. Alla risposta negativa del barista, l’altro era andato in bagno. E, una volta uscito, prima aveva buttato all’aria tutto ciò che aveva a portata di mano sul bancone. Poi, infilata una mano in tasca, aveva tirato fuori un cutter e con quello, senza neppure pensarci, aveva tagliato la faccia del barista. Proseguendo poi a lanciare sedie, bidoni e tavoli nel locale. Solo quando si è accorto che gli altri avventori stavano chiamando le forze dell’ordine, l’uomo è scappato via. Il barista, che perdeva moltissimo sangue, è stato portato in ospedale, dove hanno ricucito il profondo taglio, che però ha lasciato sul viso della vittima una vistosa cicatrice.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini. Il figlio della vittima aveva già dato un’indicazione sull’identità dell’aggressore, frequentatore abituale del bar. E un altro cliente aveva fornito ai militari il numero di telefono dell’uomo, riconosciuto senza dubbio dalla vittima. Grazie anche alla testimonianza di un altro cliente, i militari avevano stretto il cerchio, indagando Coti per lesioni permanenti aggravate e per porto d’armi, con la pm Anna Cecilia Maria Sessa che aveva chiesto nei suoi confronti una misura. Che è stata emessa negli scorsi giorni dal gip Letizio Magliaro, disponendo per lui i domiciliari con braccialetto elettronico. Una misura dettata dall’"indole particolarmente aggressiva del Coti che, realizzando una condotta con modalità esecutive particolarmente irruenti, ha evidenziato una pressoché totale incapacità di controllare i propri impulsi aggressivi, ciò denotando una personalità oltremodo violenta, esasperata da evidenti deficit attitudinali". Subito dopo il fatto, Coti tra l’altro aveva continuato ad aggirarsi nei pressi del bar, provocando un forte stato di ansia e paura nella vittima: "Ha chiesto molte volte, con fare minaccioso, ai suoi connazionali che frequentano il bar per quale motivo non stessi più lavorando – aveva raccontato la vittima –. Sono molto impaurito".

Nicoletta Tempera