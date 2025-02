Sfregiato e rimosso lo striscione in memoria del cane ucciso

Lo striscione di via Borgotto non c’è più. Non aveva alcuna autorizzazione e la polizia locale l’ha fatto togliere. A Montepastore però non si spegne la polemica seguita all’uccisione a fucilate del cane Franco, avvenuto due settimane fa a poca distanza dal suggestivo borgo di Monte San Pietro, dove il cane meticcio con un passato di maltrattamento aveva trovato ricovero al rifugio Riot Dog. Annarita D’Errico, responsabile sportelli contro i maltrattamenti per l’associazione animalista Lav aveva puntato il dito verso la ‘lobby della caccia’, e ieri in un comunicato ha segnalato il botta e risposta tracciato su uno striscione (nella foto) che l’associazione Riot Dog aveva disteso in un campo in memoria del cane: "Qui hanno ucciso il cane Franco". Pochi giorni dopo sullo stesso lenzuolo bianco mani anonime con spray rosso hanno aggiunto un commento: "hanno fatto bene. Meno cani in giro". Affermazioni lette come una conferma da parte degli animalisti: "Non possono più negarlo: l’uccisione di Franco sembrerebbe essere stato un atto premeditato e intimidatorio" ha ribadito D’Errico.