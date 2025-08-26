Sfregio alla memoria dei fascisti trucidati dopo la Liberazione

Fa discutere a Zola il cartello che mani anonime hanno fissato nella parte alta della croce collocata nel 2007 nel luogo dove avvenne l’episodio più efferato dell’immediato dopoguerra. Ovvero la sevizia e l’uccisione violenta di Gaetano e Vincenzo Nadalini, Pietro Montanari, Ferruccio Zocca e Guido Cocchi, avvenuta alla tristemente nota ‘Buca del diavolo’, una gola scavata in riva al torrente Lavino dallo sbocco del Rio del diavolo che scende da Rivabella. Cinque vittime delle esecuzioni sommarie di fascisti o presunti collaborazionisti del regime e dei tedeschi.

I loro nomi sono elencati nella targa commemorativa posta nella parte bassa della croce verniciata in azzurro. Ma al di sopra di essa, su un foglio protetto da una busta trasparente, da qualche giorno compare una scritta che a proposito delle vittime afferma che "questi erano i fratelli antisemiti iscritti alla Repubblica fascista di Salò". Va ricordato che, secondo la ricostruzione storica, i primi quattro vennero arrestati dai partigiani già all’indomani del 20 aprile, giorno della Liberazione di Zola, ma poi in seguito scarcerati "perché nulla era emerso a loro carico". Secondo Adolfo Belletti, storico della resistenza zolese, essi "…si erano particolarmente distinti per le bastonature e le purghe all’olio di ricino…". Ma il quinto, Guido Cocchi, non era ritenuto ‘colpevole’ neppure di questo. Era il capo fabbrica delle Officine Maccaferri e diverse memorie concordano nel definirlo vittima di vendetta privata, affidata però alle stesse mani che non si limitarono a una sommaria resa dei conti, ma che infierirono sulle vittime dopo averli prelevati dalle loro case un mese dopo, il 23 maggio 1945. Le indagini che seguirono si scontrarono con il muro impenetrabile fatto di paura e di desiderio di cancellare quella che è senza ombra di dubbio la pagina più buia della storia recente di Zola, condannata già dallo stesso Belletti che parlò "di arbitri che qualcuno fece passare per giustizia".

Da oltre vent’anni in occasione dell’anniversario dell’eccidio su iniziativa di consiglieri comunali di opposizione, e l’adesione di tanti amici, famigliari, semplici cittadini, in quel punto si svolge una cerimonia di ricordo alla quale segue una messa. E proviene dall’ex consigliere Domenico Nobile di FdI la prima reazione di condanna: "Profanare la memoria dei morti è da codardi. Questo non è antifascismo, è vigliaccheria", dice senza giri di parole, mentre il sindaco Davide Dall’Omo aggiunge: "Se avessi visto quel cartello lo avrei tolto subito. Nel rispetto del dolore personale e del ricordo familiare e anche al di là di convinzioni e schieramenti politici. Zola è una comunità democratica aperta e capace di confronto civile".

Gabriele Mignardi