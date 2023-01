Sfregio anarchico al murale dell’aviatore

Deturpato il murale che a Pianaccio è stato dedicato alla memoria di Guglielmo Fornagiari (nella foto), aviatore ed eroe della Prima Guerra Mondiale. Pare che l’atto vandalico sia stato commesso da un gruppo di anarchici. In un angolo del murale è ben evidente la tipica A cerchiata con cui gli anarchici firmano le loro azioni. Potrebbero cominciare presto i lavori di restauro di quest’opera inaugurata appena qualche mese fa.

"Il Comune – rivela Paolo Maini, assessore alla Cultura di Lizzano in Belvedere – ha subito presentato denuncia ai carabinieri. L’azione vandalica è stata messa in atto nella notte tra il 3 e il 4 gennaio. Il murale si trova nella zona del Sambuccione che, nelle vicinanze, è controllata da un paio di telecamere. Prima delle 23 del 3 gennaio le immagini che decorano il murale erano ancora intonse, come ci hanno riferito diversi testimoni. Non sono stati toccati gli altri due murales che a 2-300 metri di distanza, sempre a Pianaccio, sono stati dedicati ad altri due illustri personaggi nati in questa frazione, don Giovanni Fornasini, il giovane prete di Sperticano morto nella Strage di Monte Sole a Marzabotto agli inizi dell’ottobre 1944, e il giornalista e scrittore Enzo Biagi, famoso in tutto il mondo. Purtroppo, combattiamo di continuo contro i vandalismi. Di recente, una bandiera tricolore disegnata su un guard rail è stata deturpata con la scritta ’No Nation’ e le etichette e i cartelli del Percorso vita sono stati staccati". Il murales dedicato a Guglielmo Fornagiari ha una dimensione di due metri per 1,70.

Su iniziativa della Pro loco della frazione, è stato inaugurato il 22 agosto scorso, per celebrare i 130 anni della nascita a Pianaccio di Fornagiari. Emigrato giovanissimo in Francia, tornò in Italia nel 1912 per fare il servizio militare. Arruolato nell’Aeronautica del Regio Esercito, nel 1915 fu assegnato alle squadriglie dotate dei bombardieri Caproni. Assegnato alla 77ª Squadriglia Aeroplani, partecipò a numerose azioni di guerra e fu collega di Francesco Baracca. "Ho già fatto alcune prove di pulitura – racconta l’assessore Maini, che è un esperto restauratore – e ho visto che la vernice viene via. Anche in questo caso dovremmo riuscire a togliere la vernice con un intervento in economia".

Nicodemo Mele