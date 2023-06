Sfruttamento della prostituzione a Bologna, in manette due fratelli di 29 e 21 anni

Bologna, 13 giugno 2023 - Due fratelli, di 29 e 21 anni, sono finiti in carcere, per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare, con l'accusa di sfruttamento della prostituzione di giovanissime donne romene residenti in città. L'indagine portata avanti dalla Squadra Mobile è nata in seguito alla denuncia di una ragazza romena che la scorsa estate ha raccontato di essere stata costretta a prostituirsi dal suo ex fidanzato e dal fratello di lui.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno approfondito quanto raccontato dalla ragazza, trovando conferma alle sue accuse e scoprendo che i due avevano messo in piedi una vera e propria attività di reclutamento e sfruttamento della prostituzione in cui era finita anche una minorenne di 17 anni, vittima anche di estorsione e di diffusione di materiale pedopornografico, così da essere costretto a continuare a prostituirsi. In particolare, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, mirati servizi di osservazione, pedinamento e controllo, gli agenti sono riusciti a identificare le vittime, i loro clienti e i presunti sfruttatori.

Sempre dalle indagini, la Squadra Mobile ha scoperto che il ventinovenne e il ventunenne pubblicavano annunci online su siti di incontri sessuali a pagamento. Alle chiamate dei clienti rispondevano loro, imitando la voce femminile, e mettevano poi a disposizione delle ragazze gli appartamenti dove avvenivano gli incontri, accompagnandole quando questi avvenivano fuori città, sempre minacciandole e picchiandole affinché nessuna della ragazze uscisse dal giro che gestivano. Una ragazza ha infatti raccontato di essere stata più volte schiaffeggiata e minacciata da uno dei fratelli affinché si prostituisse anche quando non si sentiva bene. Un’altra ragazza era stata invece minacciata per non essersi concessa a un cliente in presenza del fratello di questi, stessa sorte per una minorenne che si era rifiutata di consumare un rapporto con un cinquantenne. I due fratelli indagati, inoltre, trattenevano quasi interamente i profitti dell’attività di prostituzione, riservando solo una piccola parte del guadagno alle ragazze, come sottolineato da una delle vittime: “Delle somme ricavate, anche dell’ordine di 1.500 euro al giorno, a me ne venivano dati 50 euro”. Il ventunenne, inoltre, deve anche rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Questa indagine sarebbe nata da un'altra denuncia, questa volta da parte della madre della vittima che agli agenti della Squadra Mobile ha raccontato di aver ricevuto telefonate minatorie e minacce da parte di una donna, che affermava di essere la nonna di una ragazza di 15 anni, fidanzata e promessa sposa di un ragazzo rom (l’indagato di 21 anni).

In particolare, la donna nella sua denuncia ha raccontato che le minacce erano dovute alla relazione che la figlia diciassettenne aveva instaurato con il ventunenne e che la prova di questa relazione era un video che riprendeva la minorenne con il ragazzo durante un rapporto sessuale. Video che era già circolato all'interno della comunità rom all'insaputa della vittima e che si minacciava di far ulteriormente circolare se la diciassettenne non avesse troncato la relazione con il ventunenne. Le indagini della Squadra Mobile hanno così permesso di scoprire che il padre del ragazzo avrebbe cercato di far ritirare la denuncia offrendo diecimila euro e grazie alle intercettazioni ambientali gli agenti hanno captato dalla stessa voce degli indagati conversazioni che dimostravano inequivocabilmente lo sfruttamento della prostituzione anche della diciassettenne vittima tanto di sfruttamento della prostituzione quanto di estorsione e di diffusione di materiale pedopornografico.