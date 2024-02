Sfruttare il tempo libero all’insegna del benessere

La piscina è quell’elemento in grado di connettere l’architettura al paesaggio. È con questo presupposto che si presenta il triplice evento che vede protagonisti Forum piscine, Outex e Forum club da oggi fino a venerdì nei padiglioni 25 e 26 di BolognaFiere. Tre eventi in uno per una visione completa e complementare sul futuro del tempo libero ceh wsi trasforma in benessere fisico e mentale; saranno presenti oltre 150 aziende che rappresentano una filiera di produzione che ad oggi vale l’1,3% del PIL nazionale (circa 22 miliardi di euro, ndr) in un settore che abbraccia tutte le età ed è diffusissimo su tutto il territorio. L’area espositiva, nei padiglioni del quartiere fieristico, di Forum piscine, Outex e Forum club offre una panoramica completa sulle ultime novità per un settore che sempre più deve rispondere alle ai criteri di sostenibilità, comfort, efficenza energetica e integrazione digitale. "È una fiera importante per Bologna, città che vede da tanti anni un’importante impegno dal punto di vista natatorio, i poli natatori sono ben 7. L’iniziativa è rivolta sicuramente agli addetti ai lavori ma anche alla cittadinanza, perchè i fruitori di sport e attività ovviamente sono i bolognesi" le parole di Roberta Li Calzi, assessora allo sport del Comune di Bologna. E poi Federico Andrea Maestrami, CEO di Editrice ’Il Campo’ e organizzatore di ForumPiscine, Outex e ForumClub "Questo triplice evento riassume perfettamente la nostra missione: erogare dei servizi rivolti al benessere della persona nel Forum Club, coinvolgere tutta la filiera legata al mondo delle piscine nel Forum Piscine, ed elevare gli altri spazi delle aree natatorie in Outex"

Alberto Biondi