Sganapino e Vignola pronti per le Hawaii

Una commedia multietnica, con la partecipazione musicale dal vivo dell’ukulele di Danilo Vignola: è quella che oggi alle 20.30 andrà in scena a Palazzo d’Accursio. Sganapino alle Hawaii vedrà sul palco quello che è uno dei maggiori ukulelisti: Danilo Vignola ha alle spalle oltre 500 concerti negli ultimi sei anni in tutta Europa, durante i quali ha portato lo strumento simbolo delle Hawaii fuori dai confini della cultura più strettamente legata all’arcipelago. Per lui premi anche negli States.