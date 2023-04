Sgarbi, un tuffo nell’Ottocento

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, domenica sera ha visitato Museo Ottocento, appena inaugurato in piazzetta San Michele. Un evento che ha riempito d’orgoglio la direttrice Francesca Sinigaglia, storica dell’arte che ha realizzato questo museo, unico a Bologna per la sua realtà artistica. Sgarbi, in questa visita esclusiva, ha ammirato tutte le opere fotografandole singolarmente, forse per potere, in futuro, chiederle in prestito per inserirle in una sua mostra.

Il critico d’arte ha apprezzato in particolare l’arte di Flavio Bertelli e di Giovanni Paolo Bedini, nonché l’opera L’alunna di Mario De Maria, realizzata per la poesia di Gabriele D’annunzio nel 1886. Ha inoltre catalizzato la sua attenzione la corrente dei Secessionisti: Alfredo Protti, Emma Borsari e Giovanni Romagnoli, il quale, ha affermato Sgarbi, per certi versi arriva alla grandezza di Giorgio Morandi. Una soddisfazione per Sinigaglia, ma anche per tutta la città.

Il nuovo museo cittadino è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.

Nicoletta Barberini Mengoli