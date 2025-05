Sgomberati tre alloggi Acer . Occupati dai ‘vicini’ della Stamoto

Erano stati occupati alcuni giorni fa da alcuni dei soggetti che gravitano nella zona della ex Stamoto. E ieri mattina i tre alloggi dell’Acer di via Castelmerclo sono stati sgomberati e murati. Sul posto polizia locale e polizia di Stato, assieme anche al personale del Pris. In tutto, all’interno degli appartamenti sono state trovate sei persone, che adesso verranno denunciate per invasione. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine era stata proprio Acer, avvisata dai residenti dei palazzi vicini ai due stabili - vuoti - interessati delle intrusioni. "L’intervento di ieri – dice il presidente di Acer marco Bertuzzi – si aggiunge alle quattro sventate occupazioni, con relativa messa in sicurezza, di altri alloggi e cantine di via Guido Rossa, via Solferino, via Mondo e via Beverara".

Non è la prima volta che gli alloggi di via Castelmerlo vengono presi di mira dai tanti soggetti che bazzicano la ex Stamoto. Spacciatori, senza fissa dimora e sbandati che trovano riparo nei vecchi stabili abbandonati dell’esercito, in attesa di riqualificazione ormai da anni. Solo la scorsa settimana nella ex caserma un marocchino di 48 anni è stato accoltellato a scopo di rapina da più persone. "Bene che, come da noi e dai residenti richiesto, si sia arrivati allo sgombero. Pretendiamo ora, che l’amministrazione, se ne è capace, mantenga tutta l’area della Stamoto al riparo dal degrado e dall’insicurezza", le parole del consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Sassone.